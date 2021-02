Cuneo: la Città dei Talenti prosegue con le proposte online

A fianco dello spazio online della Città dei talenti il progetto procede anche con specifiche azioni e percorsi orientativi sul territorio che stanno ripartendo, nonostante le difficoltà del periodo, anche in questo anno scolastico. In particolare, il progetto ha avviato attività e percorsi territoriali di orientamento precoce, rivolti a bambini e ragazzi, ai loro genitori e agli insegnanti, promossi nei 4 quadranti della provincia di Cuneo: Alba/Bra, Cuneo, Cebano-Monregalese e Monviso (Fossano, Saluzzo e Savigliano).

Sono inoltre a calendario appuntamenti rivolti ai genitori per accompagnare nel guardare al/la proprio/a figlio/a con uno sguardo comprendente, attento non solo al “saper fare” ma anche al “saper essere” che emergono nella vita quotidiana.

Infine percorsi formativi per i docenti su più appuntamenti per utilizzare la Didattica orientativa ed aiutare i ragazzi a scoprire il loro Talento. E’ in partenza nel mese di febbraio il percorso “Educare ai talenti: atteggiamenti e strumenti i lavoro per una didattica orientativa”, una formazione di quattro incontri dedicata agli insegnanti della scuola primaria e condotto da esperti di orientamento.