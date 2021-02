Una Citroën 2CV si alza in volo su Beinette attaccata a una mongolfiera (FOTO E VIDEO)

Il giorno di San Valentino, a Beinette, ha preso il volo una Citroën 2CV: un'impresa straordinaria e anche un po' folle, ma senza dubbio unica nel suo genere.

L'idea è nata dalla collaborazione tra Franco Grosso, dal 1975 artigiano carrozziere e titolare di Assistenza 2CV e il pilota di mongolfiere torinese Davide Morando, a capo del "Rabadan Team" che è sempre attivo anche al raduno aerostatico dell'Epifania che si tiene a Mondovì.

"La 2CV con cui abbiamo volato è a pedali, non ha motore" - spiega Franco Grosso - "Prima di decollare abbiamo pedalato per alcuni metri. Diversi anni fa in Francia avevano realizzato un'impresa simile, non con una mongolfiera ma con un parapendio".

C'è una grande passione dietro il lavoro della ditta Assistenza 2CV che a Beinette ha dato vita anche al "Piccolo Museo Grosso".

L'impresa della scorsa domenica è stata una prova generale di quello che si prospetta possa accadere nel primo week end di luglio in Valle Stura.

"Covid permettendo, in occasione del Raduno di Compleanno del Club Citroën 2CV e Derivate Italia" - prosegue Franco, presidente e fondatore del gruppo dal 1991 - "L'evento si terrà a Demonte presso l'area attrezzata "Valle Stura Outdoor" dal 2 al 4 luglio 2021".

Nel corso del raduno inoltre sarà estratta a sorte tra tutti i Soci del Club una vera 2CV, un regalo di tutto rispetto per il più fortunato dei Soci fedeli da trent'anni a questa Associazione Beinettese conosciuta in Italia e all'estero.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO REALIZZATO DAL RABADAN TEAM