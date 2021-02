Le ACLI della Granda possibili centri per le vaccinazioni?

La presidenza provinciale Acli ha rivolto un appello a tutti i presidenti di Circolo Acli che hanno a disposizione spazi ampi, come bocciofile o altro, di cui attualmente, a causa della pandemia, non possono usufruire appieno, affinché li mettano a disposizione perché le autorità sanitarie competenti possano somministrare in essi i vaccini Anti Covid alla popolazione.

“Riteniamo che anche questo sia un modo per essere presenti e vicini alla gente, in forma concreta, - dice il presidente Elio Lingua - e per far conoscere sempre di più la nostra attenzione e disponibilità verso gli altri, nel momento del bisogno”.