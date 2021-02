Limone Piemonte, la denuncia del sindaco: “I fondi per l'alluvione sono in ritardo” (VIDEO)

Dovrebbe arrivare a giorni la prima tranche di fondi regionali per l'emergenza alluvione che ha colpito Limone Piemonte lo scorso ottobre. Soldi indispensabili che sono in ritardo.

Lo denuncia il sindaco Massimo Riberi: “Abbiamo mandato via la contabilità dei primi 644mila euro che arriveranno a giorni. Tuttavia come somma urgenza abbiamo più di 3milioni di euro da ricevere che dovrebbero arrivare tra aprile o maggio. Evidentemente siamo in netto ritardo nel ricevere questi finanziamenti. Il Comune ha dovuto far fronte con soldi propri, anticipando più di 300mila euro per pagare le ditte che stanno lavorando da ottobre e non hanno ancora preso un euro”.