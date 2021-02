Ospedale unico, occasione per le infrastrutture? Cirio: “Collegamento ferroviario Saluzzo-Savigliano, strumento da mettere sul tavolo”

Il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, di passaggio a Savigliano prima del suo tour nel saluzzese, ritiene “concrete” le opportunità di collegare al nuovo ospedale unico di Saluzzo, Savigliano e Fossano, opere sulle infrastrutture come la tangenziale di Genola, ma anche la riattivazione della tratta ferroviaria Saluzzo-Savigliano.

“Il Covid ci ha insegnato che sulla sanità non bisogna tagliare. Abbiamo attivato l’ospedale di Verduno e abbiamo individuato l’area per il nuovo ospedale di Cuneo, ora dobbiamo individuare l’ospedale per la zona del saviglianese. Se riusciremo a dare tre ospedali nuovi, efficienti e strutturati, credo che avremo fatto bene al territorio”.

Persone che si muovono per gli ospedali, ovviamente implica infrastrutture: “Un’altra ferita aperta della nostra Provincia, io mi sono posto l’obiettivo di finire le cose che altri avevano lasciato incomplete. Ed è quello che stiamo facendo come per la variante di Demonte o l’Asti Cuneo”.

All’interno di questa rivisitazione dell’arteria principale della Granda, si pensa anche alla riattivazione del collegamento ferroviario Saluzzo-Savigliano, come a uno strumento da mettere sul tavolo.

“Anche perché - ha precisato Cirio - il Recovery Plan sarà oggetto di concertazione con le Regioni. E Questo noi faremo. Dal 25 febbraio inizierà il tour in tutte le Province per riempire di priorità il Recovery Plan da presentare a Draghi e tra le priorità c’è anche quella dell’energia pulita, ovvero quella ferroviaria”.

Domani alle 18 prima riunione della Commissione sindaci

Tornando all’ospedale unico, domani alle 18 ci sarà la prima riunione della Commissione dei sindaci che presenterà alla Regione le proposte per la nuova struttura che con ogni probabilità sarà realizzata all’interno della città di Savigliano.

I rappresentanti nominati nei giorni scorsi sono Giulio Ambroggio, in rappresentanza di Savigliano, Dario Tallone, per Fossano, Mauro Calderoni, per Saluzzo, si aggiunge Silvano Dovetta, sindaco di Venasca in rappresentanza delle aree montane, Valerio Oderda, sindaco di Racconigi, in rappresentanza dell’area saviglianese, Paolo Vulcano, sindaco di Manta in rappresentanza del saluzzese e infine Flavio Gastaldi, sindaco di Genola per l’area fossanese.

Il nuovo ospedale avrà il compito principale di sopperire alle acuzie, mentre gli altri nosocomi come aveva già detto l’assessore Icardi sarebbero destinate a diventare case della salute o ambulatori.