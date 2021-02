Torna a Fossano il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo

Domenica 21 febbraio 2021, come ogni terza domenica del mese, a Fossano torna il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo. L’evento si svolgerà per le vie del centro storico della città degli Acaja, tra le ore 8 e 19.



Sono ammessi all’esposizione e alla vendita, oggetti di antiquariato e articoli di modernariato e collezionismo. Il mercatino si svolgerà, salvo diverse disposizioni in materia di Covid-19.



Chiunque desiderasse esporre il proprio banco, può contattare l’ufficio Pro loco di Fossano al 340 118 7802 o all’email prolocofossano@gmail.com .