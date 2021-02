“Usiamo bene il danaro pubblico. No al biodigestore di Borgo San Dalmazzo”

Questa mattina, giovedì 18 febbraio, il comitato “No Biodigestore” è sceso in piazza con un banchetto informativo durante il mercato settimanale in via Boves a Borgo San Dalmazzo.

Il portavoce è Mauro Fantino, ex assessore e consigliere comunale: “Stiamo distribuendo materiale informativo sulle ultime novità in merito all’ipotesi di realizzazione in via Ambovo di un biodigestore per il trattamento dei rifiuti di tutta la provincia ed oltre. Progetto fortemente ostacolato dal nostro Comitato, che al riguardo lo scorso anno aveva raccolto migliaia di firme di cittadini di Borgo e dei comuni vicini, dimostrando quanto forte sia la contrarietà fra la gente della zona. Nelle prossime settimane abbiamo in programma una videoconferenza online con la deputata Chiara Gribaudo”

Il testo del volantino: “Dopo avere resa nota la vicenda in cui il Sindaco di Borgo ha promosso lo scorso anno la realizzazione di un mega biodigestore in via Ambovo per il trattamento dei rifiuti di mezzo Piemonte, come Comitato "No biodigestore a Borgo San Dalmazzo" abbiamo raccolto migliaia di firme contro tale ipotesi. In questi mesi la nostra attività non si è fermata e prosegue ad oggi la nostra azione di controllo e monitoraggio sull'evolversi di questa vicenda.

Due sono gli ultimi fatti che vogliamo rendere noti. Primo: prosegue il tentativo del Sindaco di Borgo di volere realizzare tale opera, con continui incontri per convincere i riluttanti e cercare finanziamenti con il Recovery plan. Il secondo fatto è che aumenta di giorno in giorno il numero di Sindaci e di tecnici che si rendono conto che tale opera è impossibile da realizzare nel rispetto delle regole, cosi come sovradimensionata, inutile per il nostro territorio, costosa per le casse pubbliche e per i cittadini. In definitiva, una scelta sbagliata!

In questo senso ci fa piacere constatare che le cose che noi denunciavamo fin dal primo momento sugli aspetti negativi di tale impianto, oggi vengano condivise da un numero sempre maggiore di persone e cittadini di Borgo e dintorni.

Quella che è incomprensibile è appunto la posizione del Sindaco di Borgo. Ogni Sindaco ha l'ambizione di fare più bella e vivibile la propria città, come mai il nostro vuole invece fare di Borgo "la città dei rifiuti"? Perché non usare i soldi pubblici per scelte utili che attendono da anni una soluzione? Per esempio la Caserma Mario Fiore, lasciata nell'abbandono e nel degrado, potrebbe essere un'opera importante e motore di sviluppo per la nostra città, finanziata dal Recovery plan appunto.

Nei prossimi mesi riprenderà dunque in modo ancora più deciso l'azione del nostro Comitato per denunciare le "manovre di palazzo" che stanno avvenendo al'insaputa dei cittadini e per evitare che i soldi pubblici non vadano sprecati in opere inutili e dannose per la collettività, come il biodigestore a Borgo San Dalmazzo”.