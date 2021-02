Il giovane calciatore Mory Mohamed Kouyate, classe 2014, cresciuto nel vivaio dell'Olmo, è stato tesserato nel settore giovanile della Juventus.

Farà parte del gruppo Under 7 allenato da Gianfilippo Boscolo. Il giovane grigiorosso raggiunge così in bianconero un altro ex olmense, il portiere classe 2008 Francesco Graffino.

Prosegue e si rinnova, quindi, l'ormai ultradecennale collaborazione tra la Scuola Calcio Elite Olmo e la Juventus.