Intervento dei Vigili del fuoco di Alba, questa sera (giovedì), a Ceresole d'Alba, lungo la strada provinciale 289.

L'allarme è scattato dopo che un furgone in transito sulla Provinciale ha preso fuoco. L'intervento dei pompieri ha permesso di estinguere il rogo. Le squadre, successivamente, hanno messo in sicurezza l'area, in attesa del recupero del mezzo incendiato.

Non si registrano, fortunatamente, feriti.