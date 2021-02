Disponibile il calendario aggiornato dei corsi per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Numeri e sicurezza sui luoghi di lavoro sono un binomio abusato ma al Cfpcemon i numeri che riguardano la formazione in questo settore sono incoraggianti: quasi 250 corsi realizzati nello scorso anno formativo nonostante la pandemia.

“Al Cfpcemon crediamo che, per essere davvero utili nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, i corsi di formazione per la sicurezza in azienda non debbano limitarsi a rispondere alla normativa ma essere ricchi di contenuti, di esperienze concrete e di strumenti che i lavoratori possono scegliere di trasferire nel loro quotidiano.”

Sono le parole con cui il Direttore del Cfpcemon Mario Barello introduce il calendario che contiene tutti corsi di prima formazione e di aggiornamento disponibili presso le sedi di Ceva, Mondovì e Fossano fino a luglio 2021 (disponibile a questo link http://www.cfpcemon.it/corsi-sicurezza-primavera-2021 ).

Si tratta di corsi indirizzati principalmente alle imprese, agli enti e alle unità produttive in generale, ma spesso frequentati anche da persone che vogliono migliorare il proprio curriculum vitae in attesa di un’occupazione.

Per le aziende aderenti a Fondimpresa o ad altri fondi interprofessionali è possibile richiedere un voucher a copertura della quota di partecipazione, è inoltre possibile organizzare percorsi formativi dedicati in luoghi e orari concordati.

Lo staff Servizi Imprese Cfpcemon si occupa anche di ideazione e progettazione di percorsi formativi personalizzati per piccole, medie e grandi imprese; accesso a fondi per lo sviluppo delle risorse umane; informazione e consulenza su bandi regionali, ministeriali e comunitari nonché su fondi interprofessionali; Formazione apprendisti, Scouting e Attivazione di tirocini formativi.