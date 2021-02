Farmacie online: sempre più vantaggi per gli utenti

Le farmacie fanno sempre più rima con e-commerce: è questo il quadro che emerge in modo chiaro dai dati recentemente presentati da Nielsen.

I dati presentati da Nielsen

Questa nota società specializzata in ricerche di mercato ha evidenziato delle cifre davvero cospicue per quel che riguarda il commercio elettronico in Italia, con 13 milioni di utenti che visitano almeno una volta al mese e-commerce dedicati alla grande distribuzione organizzata.

Oltre a questo dato di carattere generale, risulta particolarmente interessante questa statistica: sono 2,2 milioni, secondo Nielsen, gli utenti che visitano regolarmente e-commerce di alimentari, prodotti per la casa e per la cura della persona, e altri 2,2 milioni sono soliti visitare e-commerce dedicati a parafarmaci, farmaci di automedicazione e integratori alimentari.



Quest'ultima categoria può dunque vantare un bacino di visitatori analogo a quello di uno dei settori più ampi per antonomasia, ovvero appunto quello riguardante alimentari, prodotti per la casa e per la cura della persona, e ciò è emblematico di come il commercio elettronico sia diventato importante per farmacie e parafarmacie.



Questo trend positivo per le farmacie che scelgono di creare una vetrina online ci viene confermato anche da farmasconto.com. Vetrina online della Farmacia Costabile, che dal momento della sua apertura ha riscontrato da subito un ottimo successo di vendita e di apprezzamento dai tanti clienti che hanno scelto di acquistare i prodotti offerti.

Le previsioni per futuro più prossimo

Secondo i trend evidenziati da Nielsen, peraltro, il sorpasso del settore della farmacia a quello di alimenti ed affini è ormai imminente: mentre quest'ultimo, infatti, ha fatto registrare un "segno meno" nelle sue ultime rilevazioni, gli acquisti presso farmacie e parafarmacie stanno crescendo in modo notevole.

Nello specifico, la crescita delle vendite di farmaci online ha toccato quota +66%, una percentuale davvero emblematica, mentre per i prodotti in vendita libera, ovvero quelli concernenti il mondo della parafarmacia, la crescita è stata del +17%.

Per farmacie e parafarmacie, dunque, il commercio elettronico può essere senz'altro un'ottima opportunità per ampliare il business: i dati presentati, come visto, sono inequivocabili, e tutto lascia immaginare che il numero di consumatori che gradirà acquistare online medicine e affini crescerà ancora negli anni a venire.

Un settore con molta domanda e poca concorrenza

Un'ulteriore ragione per investire con convinzione nel commercio elettronico è rappresentata dal fatto che in questo settore la concorrenza è ancora molto blanda: secondo i dati del Ministero della Salute, infatti, le farmacie autorizzate alla vendita online in Italia sono attualmente 623, tuttavia secondo la nota società internazionale Iqvia quelle che avrebbero compiuto degli investimenti significativi in tal senso sarebbero solo poche decine.

Vendere tramite e-commerce, d'altronde, non significa semplicemente mettere online un sito web: per ambire a risultati importanti e per sviluppare un business considerevole è utile attuare investimenti mirati a livelli di Web Marketing, di gestione dei contenuti, di visibilità offline, solo per fare alcuni esempi.

Anche nel commercio elettronico, insomma, i risultati non sono mai frutto del caso, ma derivano da investimenti e soprattutto da una valida professionalità esecutiva.

Integrazione con le vendite classiche e agevole gestione del magazzino

Ci sono anche delle ulteriori ragioni per cui farmacie e parafarmacie dovrebbero valutare molto seriamente la possibilità di "sbarcare" nell'e-commerce, a cominciare dal fatto che queste aziende possono facilmente integrare le vendite classiche, ovvero quelle effettuate nei punti vendita fisici, con quelle online.



La gestione del magazzino di un e-commerce di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici è molto agevole, sia perché, come detto, queste aziende possono di norma vantare un'organizzazione interna già ben consolidata per quel che riguarda le vendite in negozio, e sia perché i prodotti trattati hanno un ingombro medio davvero minimo, di conseguenza possono essere gestiti in maniera agevole senza doversi procurare degli ulteriori spazi e senza dover sostenere particolari costi.

Le esigenze di comodità e di privacy dei clienti

Tra i clienti di farmacie e parafarmacie ci sono, giocoforza, molte persone che hanno dei problemi di salute e che di conseguenza possono avere difficoltà a recarsi presso una farmacia fisica, di conseguenza il commercio elettronico può essere, per loro, una soluzione ottimale.

Non vanno trascurate neppure le esigenze di privacy: è assai frequente che i clienti di farmacie e parafarmacie abbiano un qualche imbarazzo nel richiedere farmaci o altri prodotti per via della loro particolare natura, o comunque è legittimo che ci sia chi esterna malvolentieri i propri problemi di salute, essendo una cosa così personale, ecco perché una buona fetta della clientela di queste aziende trasferirebbe volentieri online i propri acquisti.

I vantaggi dell'e-commerce a livello generale

A quanto detto, ovviamente, si aggiungono tutti i punti di forza tipici del commercio elettronico in generale, in primis la possibilità di rivolgersi a un mercato enormemente più ampio rispetto a quello locale, la possibilità di contenere i costi e di praticare così prezzi più competitivi, incrementando sia il margine di profitto che il livello di gradimento dei consumatori, e via discorrendo.

Quello composto da farmacie ed e-commerce, dunque, può essere senz'altro un binomio vincente.