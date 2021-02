Nuovi investimenti nel settore dei carburanti in Valle Po

L’azienda, presente sul mercato da 50 anni, inaugura a fine marzo una terza pompa bianca sul territorio. Si tratta della ristrutturazione totale dell'impianto esistente, con l’inserimento di un punto ristoro/bar che verrà anch'esso inaugurato con l'apertura.

Con questo nuovo investimento nel settore della distribuzione di carburanti, la Direzione di Petrolnafta mira a rispondere alle esigenze del mercato della Valle Po, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria e crisi economica, con inevitabili ripercussioni sui cittadini e sulle piccole medie imprese.

In tale ottica, è già stata avviata l’apertura, prevista per la prossima estate, di un nuovo impianto nel comune di Paesana, per soddisfare le esigenze e le richieste dei residenti della zona.

Con l’imminente apertura del punto vendita di Martiniana Po ed in seguito di quello di Paesana, l’azienda getta le basi per una maggiore presenza sul territorio nel settore dei carburanti, offrendo ai clienti servizio e qualità.

Era il 1969 quando Giovanni Conti aprì il primo deposito di carburanti e combustibili in località Ponte Po a Revello, dove si trova tuttora la sede aziendale.

Da allora la Petrolnafta è cresciuta in operatività e competenza nel settore della distribuzione di gasolio da riscaldamento, agricolo e per autotrazione, soprattutto dal 1982 quando il figlio Gianfranco prende in mano l’attività e amplia fin da subito la gamma di servizi. Vengono acquisiti nuovi depositi commerciali nel settore e la Petrolnafta entra in compartecipazione con la MC Petroli srl di Moncalieri, che costruisce, gestisce impianti e commercializza carburanti e prodotti petroliferi.

La Petrolnafta presta anche il servizio di trasporti in conto terzi per stazioni di servizio.

Oggi, Gianfranco insieme al figlio Giovanni, entrambi instancabili ed appassionati imprenditori, credono nella loro politica aziendale ed intendono proseguire nel cammino intrapreso.

Gianfranco e Giovanni Conti





“I distributori di benzina low cost rappresentano una opzione di mercato in crescita - ci dice Gianfranco – in quanto sono indubbi i vantaggi nel prezzo, trattandosi di stazioni di servizio gestite in totale autonomia da piccoli imprenditori locali, i quali riescono ad ottenere tariffe ridotte da parte delle compagnie petrolifere non dovendo sostenere i costi legati alle grandi campagne di promozione. Ciò permette di offrire prezzi alla vendita più competitivi, sempre tuttavia nel pieno rispetto della correttezza di commercio”.

Per la Petrolnafta è imprescindibile la serietà con cui opera sul mercato e, oltre ad aver sempre avuto una particolare attenzione per l’innovazione tecnologica e per il controllo accurato della qualità, ha ottenuto il certificato ISO 9002:1994 già nel 1995, aggiornando poi alla certificazione ISO 9001:2000 nel 2003 ed infine adeguandosi alle nuove norme ISO 9001:2008 nel 2010. L’approvvigionamento infatti, avviene solo da primarie compagnie (Eni, Esso) e non ha mai acquistato prodotti sul mercato libero.





Petrolnafta - Via Saluzzo, 2 - Revello CN - www.petrolnafta.it