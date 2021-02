Nasce il gruppo "Alba in Azione": a guidarlo l’imprenditore Marengo

A pochi giorni dalla nascita del gruppo “Roero in Azione”, anche la capitale delle Langhe entra in Azione con un suo coordinamento locale. Ne fanno parte Massimo Marengo, imprenditore, che ricoprirà il ruolo di coordinatore, Sergio Rinaldi, vicesindaco di Diano d’Alba, Guido Roggero e Udoy Chowdhury, studenti universitari, rispettivamente nei ruoli di referente e responsabile della comunicazione.



"Un insieme giovane e dinamico – fa sapere la formazione politica che a livello provinciale e regionale ha il proprio riferimento nel Monregalese Enrico Costa –, che farà propria l’agenda del movimento fondato da Carlo Calenda, che mette in primo piano la passione e la competenza. Lavoro e istruzione come motori di sviluppo sociale primari, attenzione particolare all’efficienza della macchina pubblica come strumento indispensabile per garantire servizi di qualità, senza dimenticare misure di sostegno alle fasce più deboli".



Marengo precisa: “Come imprenditore di Alba nel settore dell’energia rinnovabile e dell’innovazione tecnologica, ho aderito convintamente ad Azione e ai valori che rappresenta, per me sarà fondamentale puntare l’attenzione sulle istanze del mondo del lavoro e delle persone che ne fanno parte, finora, purtroppo, rimaste inascoltate e trascurate dalla politica”.



Guido Roggero e Udoy Chowdhury, studenti di medicina e ingegneria, concordano su una priorità: “Riteniamo fondamentale che i giovani riescano a trovare delle adeguate possibilità di un impiego professionale, senza del quale non vi è alcun futuro. Deve essere facilitato il collegamento tra le scuole e il mondo del lavoro, tema particolarmente complesso in Italia. Sicuramente è necessario che la competenza torni a essere il fulcro dell’operato dell’amministrazione pubblica”.



Il neonato gruppo è attivo sui principali social (@azionealba su Instagram, @albaazione su Twitter, Alba in Azione su Facebook) e risponde all’indirizzo mail alba.azione@gmail.com.