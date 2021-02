Vaccini, in Piemonte manca personale? Nursing Up: "Si ricorra alle prestazioni aggiuntive degli infermieri dipendenti pubblici"

Il Nursing Up, sindacato degli Infermieri e delle professioni sanitarie, lancia un appello alla Regione affinché lanci un avviso generale di manifestazione di interesse rivolto al personale infermieristico per operare al di fuori del proprio orario di lavoro, utilizzando le risorse previste dalla Legge di Bilancio. Tanto più che tale strumento è previsto dal comma 464 della legge 178 del 30 dicembre 2020 che specifica chiaramente come, in mancanza di personale sufficiente per il piano vaccinale, sia necessario il ricorso alle prestazioni aggiuntive al di fuori dell’orario di lavoro per i sanitari dipendenti pubblici. E bene ha fatto l’assessore Piemontese Icardi, come coordinatore degli assessorati alla sanità delle regioni, a scrivere al Ministro Speranza per chiedere l’immediata applicazione di tale comma, che sono le Regioni poi a dover mettere in pratica, con l’attivazione delle conseguenti risorse.