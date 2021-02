A Barge gli alunni imparano le buone pratiche educative e didattiche... nonostante la pandemia

La pandemia non ferma la ricerca e l’attuazione di buone pratiche educative e didattiche da parte dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Barge!

Rispondendo al bando “Nuova Didattica” della Fondazione CRC, infatti, i docenti Dell’IC Barge hanno elaborato un progetto linguistico volto a potenziare tutte le capacità espressive degli alunni di 5 e 6 anni: musica, mimica, gestualità e lingue plurime rappresentano i mediatori preferenziali per esternare e comunicarele proprie emozioni.

Il percorso, utilizzando le risorse fornite dalla Fondazione CRC, prevede in particolare l’intervento di una docente madrelingua inglese per un’ora la settimana in alcune sezioni di Scuole dell’Infanzia a Barge Cap. (con i bambini che frequentano l’ultimo anno) e nelle classi prime delle Scuole Primarie.

La metodologia adottata è ludica, con spazio per giochi, mimi, canti, video e dialoghi condotti in sicurezza; al seguente link (oppure curiosando sul ricco sito della scuola) si possono vedere alcuni momenti delle attività proposte: https://youtu.be/_9-cUQAJmZY

Venerdì 5 febbraio è stata invece la giornata dei calzini spaiati. “Quest'anno più di sempre, ci sentiamo tutti un po' spaiati...- dicono le insegnanti - però anche noi, come i calzini, non dobbiamo perdere la speranza di ritrovarci e riabbracciarci! Una ricorrenza un po' strana questa, ma molto divertente, ideata da una maestra di Udine. L'obiettivo della giornata non è stato solo quello di divertire e ricercare ogni giorno un paio di calzini dello stesso colore, bensì quello di diffondere lo spirito di amicizia e accoglienza verso l'altro, verso chi non è come noi... perché la diversità è solo negli occhi di chi guarda! La diversità può solo arricchire! Oggi i nostri calzini si sono tutti mescolati e hanno creato quel meraviglioso arcobaleno che in questi mesi tanto abbiamo disegnato!”

La scuola è anche impegnata sul fronte ambientale, seguendo varie iniziative proposte da Enti operanti sul territorio: Legambiente, Parco del Monviso, Comune e altri. In particolare, le Scuole Primarie sono coinvolte nel progetto "Alla scoperta del torrente Infernotto", finanziato sempre con bando Fondazione CRC. Non potendo al momento realizzare uscite sul territorio a causa della pandemia, si è riusciti comunque a seguire lezioni e interventi mediante video e tecnologie informatiche. Le classi terze delle Scuole Primarie poi, facendo seguito a un progetto dal titolo "Sulle ali di Apollo", fruiranno nei mesi primaverili dell'intervento in classe di una tesista della Facoltà di Scienze Naturali dell’Università di Torino, che parlerà delle farfalle esistenti sul nostro territorio, alcune rare, della loro fragilità e della loro fondamentale importanza nell'ecosistema. Quindi i ragazzi saranno coinvolti in una ecologica e rispettosa "caccia alle farfalle" mediante fotografie degli esemplari rinvenuti sul territorio.