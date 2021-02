Borgo San Dalmazzo: raccolti 300 farmaci per la missione di Padre Massimo ad Haiti

Grande generosità dei borgarini che hanno aderito con forza alla XXI “Giornata Nazionale di Raccolta dei Farmaci”, manifestazione che cade ogni secondo sabato di febbraio e invita i cittadini a donare uno o più farmaci per gli enti caritativi del territorio.

Alla farmacia Sant'Andrea del quartiere Chiesa Nuova sono stati raccolti oltre 300 farmaci per la missione di Padre Massimo Miraglio ad Haiti.

Tante persone si sono recate appositamente per donare. Tanto che i gestori hanno deciso di estendere l'iniziativa anche la domenica mattina e il lunedì, oltre che il sabato.

Padre Massimo Miraglio, sacerdote camilliano di 54 anni, è originario di Borgo San Dalmazzo. Da 16 anni è in missione ad Haiti. Oggi è mente e braccia del progetto per l’Ospedale per la Cura delle lesioni Cutanee (CLC) Saint Camille a Jérémie, piccola cittadina di provincia.