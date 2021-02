Lpm Pallavolo Mondovì e Vicoforte Volley Ceva insieme per un settore giovanile più solido e di qualità (VIDEO)

E' risaputo che l'unione faccia la forza e di questi tempi diventa un concetto pressoché imprescindibile, soprattutto se si vuole continuare ad offrire un alto livello qualitativo dei servizi e di opportunità, anche in ambito sportivo.

Questo lo hanno ben compreso due società come la Lpm Pallavolo Mondovì e la Vicoforte Volley Ceva. Due realtà del territorio, che in questi giorni hanno deciso di rafforzare la collaborazione per quanto concerne i settori giovanili, con diverse rappresentative che scenderanno in campo sotto una sola denominazione, quella del Mon.Vi.

Una sinergia sempre più solida, che oltre il territorio "monregalese", ora interessa e coinvolge anche quello "vicese" e "cebano". Ecco ai nostri microfoni il commento dei presidenti delle due società, Alessandra Fissolo e Rocco Bertolino: