Volley A2/F: La Lpm Bam Mondovì si prepara alla Pool Promozione, coach Delmati: "Le soste così lunghe non portano benefici...per arrivare in fondo occorre adattarsi alle varie situazioni" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì continua ad allenarsi in vista dell'esordio nella Pool Promozione, che salvo sorprese prenderà il via il prossimo 28 febbraio. Il calendario della seconda fase di stagione sarà reso noto nei prossimi giorni, probabilmente nella giornata di lunedì.

In attesa di conoscere quale squadra, tra Vallefoglia, Cutrofiano, Soverato, Macerata e San Giovanni in Marignano, sarà la prima avversaria delle Pumine nella Pool Promozione, la Lpm sta intensificando la preparazione dal punto di vista tecnico. Abbiamo chiesto all'allenatore Davide Delmati di fare un punto sulla situazione in casa Puma: