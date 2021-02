Cortina 2021: gigante amaro per le azzurre, Bassino 13^

Il gigante di Cortina 2021 non regala all'Italia e a Marta Bassino la gloria sperata. L'oro va a Lara Gut-Behrami (già vittoriosa in super -G), prima con due centesimi di vantaggio su Mikaela Shiffrin. Terzo gradino del podio per Katharina Liensberger, fresca di vittoria ex-aequo con Marta nel parallelo di martedì.

La campionessa di Borgo San Dalmazzo, quindicesima a metà gara, chiude in tredicesima posizione con il tempo complessivo di 2:32.94 (+2.28 su Gut-Behrami).

Giornata decisamente negativa per le azzurre: Laura Pirovano è 26^, Brignone out nella prima manche, laddove Elena Curtoni non era riuscita a piazzarsi nelle prime 30.