Cortina 2021, Marta Bassino al termine del gigante: "Gara che non è mai girata ma non cancella quanto ho fatto finora"

Marta Bassino non è riuscita a ripetere, anche nel gigante, l'impresa di martedì nel parallelo, chiudendo in tredicesima posizione. Giornata negativa che non cancella, tuttavia, un Mondiale impreziosito dallo splendido oro già conquistato.

Marta a fine gara (ufficio stampa FISI):“Un gara che non è mai girata, nella prima manche ho fatto fatica nella parte centrale dove scivolava sotto i piedi, è come se mi avesse tolto fiducia, ho capito subito che avrei avuto del ritardo da recuperare. Nella seconda ho provato a cambiare marcia ma non ci sono riuscita. La prendo come una parentesi, non cancella quanto ho fatto sinora. Sappiamo come va un Mondiale, mi dispiace ma è inutile piangersi addosso. Voltiamo pagina, è stata una bellissima esperienza, so che a Borgo San Dalmazzo dove vivo sono pronti ad accogliermi e hanno appeso striscioni lungo le vie del paese, chiudo il Mondiale felice con una medaglia d’oro che mi rimarrà nel cuore, adesso mi riposerò qualche giorno, la stagione ha ancora un mesetto intenso da vivere. Una rassegna iridata vissuta in Italia richiede un grande dispendio di energie, abbiamo vissuto giornate intense e impegnative, ho cercato di gestire al meglio la situazione e alla fine penso di esserci riuscita”.