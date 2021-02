Al Caffè Letterario di Bra si legge “La Storia della Vita” della scrittrice saluzzese Angela Delgrosso

Il Caffè Letterario di Bra presenta una storia per bambini dai 4 ai 12 anni raccontata in 6 lingue e lo fa con le parole stesse dell’autrice, Angela Delgrosso.

“La Storia della Vita”, (Arte Ci Pare: Companìa për la difusion ëd la coltura piemontèisa) come una bella addormentata, ha riposato per tanti anni in fondo ad una scatola di cartone ed ora viene proposta ai bambini dei nostri giorni per raccontare l’evoluzione della Vita, ripercorrendo tutte le tappe che hanno portato all’uomo attuale.

La storia inizia dalla formazione del sistema solare e della Terra, focalizzando l’attenzione sulla comparsa dei primi microrganismi, via via più complessi e adattati all’ambiente fino ad arrivare ai primati e alla specie umana. Di qui un excursus rapido e incisivo che, dalla preistoria, ripercorre la storia dell’uomo nei secoli e termina con un monito rivolto alle nuove generazioni, monito che trent’anni fa poteva suonare esagerato e fuori dalle righe, ma che oggi è urlato ai quattro venti: salvaguardiamo l’ambiente e impariamo a vivere in pace.

La storia è arricchita da illustrazioni, vivacemente colorate con l’aiuto dei bambini, come ulteriore mezzo di comunicazione che rafforza il messaggio didattico e alleggerisce la lettura, captando l’attenzione del piccolo lettore. Ma non solo, testo e immagini diventano sul finale lo strumento più chiaro e immediato per passare il testimone al bambino che si ritroverà interprete ed eroe consapevole della storia della vita.

Curiosità. Il racconto “La Storia della Vita” è risultato meritevole di essere inserito nell’Antologia del Premio letterario “Premio Nazionale di Arti Letterarie Metropoli di Torino” - XV edizione, anno 2018.

E ora qualche notizia sull’autrice. Angela Delgrosso, nata a Saluzzo, ex astronoma ed ex insegnante, vive tra l’Italia e la Spagna, dove risiede suo figlio archeologo con la famiglia. Profondamente attaccata alle sue radici, ha pubblicato nel 2016 il romanzo storico Dal Rosa al Viso in cui racconta la saga dei suoi trisnonni. È ideatrice dello Spazio culturale piemontese, luogo di aggregazione per promuovere la cultura in tutte le sue forme, con particolare attenzione a quella del Piemonte.

I disegni del libro sono a cura di Matilde Perrotta, saluzzese di nascita, insegnante in pensione, mamma e nonna a tempo pieno. Laureata all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino in Decorazione e Scenografia, ha dedicato la sua vita lavorativa alla formazione artistica dei ragazzi, accompagnando nella crescita individuale generazioni di giovani saluzzesi.

Ha insegnato nelle scuole medie, in particolare nella Scuola Media di Saluzzo, dove i suoi interessi e sogni si sono intrecciati con quelli di Angela Delgrosso, con la quale ha collaborato con una forte sinergia sfociata nella realizzazione del racconto “La Storia della Vita”.