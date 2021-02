Borgo San Dalmazzo: serate gastronomiche con le "Chiocciole della Speranza"

L’emergenza sanitaria, ancora in corso, non ha consentito lo svolgimento del programma di serate gastronomiche promozionali proposte dal Consorzio della chiocciola di Borgo ormai da parecchie anni. Sono molti gli appassionati che nel periodo della Fiera Fredda vengono a Borgo per degustare i piatti preparati dai nostri abilissimi chef con il prelibato mollusco. Il periodo non è certamente casuale, infatti è nei mesi invernali che la nostra chiocciola, la Helix pomatia alpina, dà il meglio di sé, la fase di opercolatura, infatti, esalta i sapori e la tenerezza delle sue carni.

L’allentamento delle misure restrittive ha consentito al Consorzio di proporre l’evento gastronomico di sabato 13 al Ristorante Ruota Due di Andonno, nel rispetto delle disposizioni attualmente in vigore. Il lungo “digiuno” imposto dalle chiusure dei ristoranti ha reso la partecipazione ancora più appetibile. Molti sono stati gli apprezzamenti per i piatti presentati, non solo con le lumache borgarine, ma anche con alcune tipicità della valle Gesso, trasformate e elaborate dallo chef Andrea Audisio: la trota affumicata, il panettone preparato con la farina di segale.

L’utilizzo delle tipicità del territorio è in piena sintonia con la filosofia dello Slow Food, di cui il Consorzio fa parte come Comunità, anche per questo i piatti presentati hanno avuto il convinto apprezzamento del Vicepreside dell’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Silvio Barbero, storico cofondatore dello Slow Food.

L’evento gastronomico ha costituito anche un’occasione di incontro e di confronto tra rappresentanti di istituzioni e Enti del territorio, presenti il Presidente del Parco Alpi Marittime Permario Giordano, il Neopresidente dell’Ente Fiera di Borgo Claudio Bramardi, il Consigliere Vincenzo Pellegrino in rappresentanza del Comune di Cuneo e il Presidente dell’Associazione Albergatori Giorgio Chiesa. Molto gradito, al termine del pranzo, il simpatico intervento del giornalista Piero Dadone, nel quale ha parafrasato il rapporto tra chiocciole e Corona virus.

Considerato il desiderio, espresso da alcuni commensali, di assaporare ancora le nostre chiocciole in questa stagione, verrà proposto, salvo ulteriori restrizioni, un ultimo appuntamento sabato 27 febbraio al Ristorante La Meiro di Castelmagno, con abbinamenti tra chiocciola e un’altra nostra eccellenza: il formaggio castelmagno di Giorgio Amedeo, presidio Slow Food, chi è interessato può consultare il sito o la pagina Facebook del Consorzio della chiocciola di Borgo e delle sue valli.