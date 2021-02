Caramagna: iniziati i lavori sulla ciclopedonale di via Roma

Iniziati la scorsa settimana i lavori di rifacimento della ciclopedonale di via Roma a Caramagna.

I lavori, affidati all’impresa caramagnese Nasi Costruzioni, prevedono la sostituzione della pavimentazione, l'arredo urbano, la completa rimozione delle piante ormai vecchie e malate con la realizzazione di un nuovo viale alberato e siepe, la nuova illuminazione pubblica sia sulla strada provinciale che sulla pista con l’acquisizione in proprietà della vecchia linea Enelsole.

Davanti alla chiesetta della Trinità sarà realizzata una piccola piazzetta con panchina e fioriere e verranno sistemati anche i giochi con la realizzazione di una piattaforma in gomma antitrauma e recintata l’area per la sicurezza dei bambini.

La Regione Piemonte ha in questi giorni comunicato il cofinanziamento dell’intera opera con un contributo di 80 mila euro (Legge 18/84).

Proseguono poi i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica della sala Polivalente, mentre nell’ultimo consiglio comunale si è approvata (con l’astensione del gruppo di minoranza) la bozza di convenzione per la concessione di un'area presso gli impianti sportivi per la realizzazione e successiva gestione di un campo da Padel a totali spese di Carmatennis di Carmagnola che già gestisce strutture simili in zona. "Un ulteriore tassello - scrivono dall'Amministrazione comunale - che va, con la Pista di Atletica, a completare l’area con un’offerta sportiva importante e tra le più complete della zona".

Sempre dalla Regione Piemonte, a seguito degli eventi alluvionali del 2019, arriverà un contributo da 45 mila euro per la sistemazione di alcune piccole frane nei fiumi (ponte strada Chiosso-Geocap, ponte strada Gabrielassi, Rovarino).

Infine, sarà finanziata con contributo statale la progettazione (richiesta nel 2019) della riqualificazione energetica della scuola media per un totale di 37 mila euro.

"Tutto questi contributi, come ha sottolineato il sindaco nell’ultimo consiglio comunale, sono arrivati grazie al costante lavoro di ricerca e progettazione interna degli uffici e degli amministratori comunali che vanno continuamente alla ricerca di finanziamenti extra bilancio".