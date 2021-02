Volley femminile A1 - Cuneo non passa contro Perugia: "Ci è mancata lucidità nei momenti decisivi" (VIDEO)

Alla Bosca S.Bernardo Cuneo non bastano il cuore ed una discreta prestazione per arginare la fame di punti, unita ad una maggiore freschezza fisica, della Bartoccini Fortinfissi Perugia, corsara in cinque set al Pala UBI Banca.

Il gruppo di Pistola punta ora a recuperare preziose energie in vista degli ultimi impegni di regular season e rimanda l'appuntamento con la vittoria da dedicare all'infortunata Massiel Matos.

Nel video le dichiarazioni post partita del coach, di capitan Signorile e di Erblira Bici (top scorer dell'incontro con 22 punti)