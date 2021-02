Battaglia (Filca Cisl): "Ci confrontiamo ancora una volta con il dramma degli infortuni sul lavoro"

Egregio direttore.



Ancora una volta la nostra società si confronta con il dramma degli infortuni e le morti sul lavoro.



Sono tanti i perché che ci poniamo tutte le volte senza svolte. Ci indigniamo per poco, ma sempre meno per la vita delle persone.



Perché si continua a perseverare la logica del controllore e del controllato? Oppure perché ci si indigna quando si chiedono nella nostra provincia più risorse per i controlli?



Potremmo stare giorni a chiederci se a tutto questo ci sia una logica.



Vorrei cogliere una riflessione nelle parole del nuovo presidente del consiglio nel suo discorso di insediamento al Senato.



Quando ha parlato di lasciare un mondo nuovo e diverso ai giovani: quello della piena attenzione e un cambio di marcia per un lavoro migliore e in sicurezza.



Il segretario generale della Filca cisl

Vincenzo battaglia