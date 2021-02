A Cavallermaggiore, impennata di casi positivi. Sannazzaro: "Invito a prestare maggior cautela, anche si restasse in zona gialla"

Impennata di casi positivi a Cavallermaggiore, dove in pochi giorni si è passati da 4/5 casi a circa 25. A questi si aggiungono anche le cinque classi in quarantena.

Ieri sera il comunicato della Presidente della Scuola Materna Paritaria del Borrone che ha annunciato la messa in quarantena di una delle sue due classi in seguito all’insorgenza di un caso positivo tra gli alunni della sezione azzurra. Questa si è andata a sommare alle altre quattro dell'Istituto Comprensivo, già in isolamento (una della materna, una delle elementari e due delle medie).

Gli alunni resteranno in quarantena fino al 26 febbraio 2021.

Preoccupato il sindaco di Cavallermaggiore, Davide Sannazzaro, invita i cittadini a una maggiore cautela in seguito all'insorgenza di nuovi casi tra i cittadini: “Prendiamo nuovamente atto di un sensibile aumento dei casi in città, che ci richiama tutti a un comportamento responsabile, anche se dovessimo restare in zona gialla”.