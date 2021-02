Alluvione a Entracque, il sindaco: “Mancano i fondi, ma entro l'estate renderemo tutto operativo” (VIDEO)

Come per Limone Piemonte, neanche ad Entracque sono ancora arrivati i finanziamenti per l'emergenza alluvione di ottobre scorso.

Lo conferma il sindaco Gian Pietro Pepino: “Al momento ancora niente. Stiamo definendo l'utilizzo dell'annualità 2021 dell'Ato che abbiamo deciso, con tutte le Unioni Montane, di destinare alle alluvioni. Mi è giunta voce che è imminente l'arrivo di una tranche abbastanza importante di risorse dalla Regione. Credo che in primavera ci dovrebbe essere la possibilità di finanziare gli interventi più urgenti”.

Uno dei lavori da appaltare è sicuramente quello per il raggiungimento del lago delle Rovine “che richiederà un po' di tempo”, conferma il primo cittadino.

La strada che sale a San Giacomo è invece di competenza provinciale. “L'ente è sul pezzo e si sta muovendo ma non sarà un lavoro breve – commenta Pepino -. Serviranno almeno 1,5 milioni di euro. E anche qui ci vorrà tempo per realizzarlo”.

Sull'accesso ai rifugi: “Abbiamo già stanziato risorse nostre e le integreremo. Appena si scioglie la neve cercheremo di intervenire in modo che un minimo di attività si possa fare. Per il rifugio Soria non ci sarà più la strada poco dopo il fabbricato del pastore, ma il rifugio sarà accessibile con un sentiero. In fin dei conti chi va in montagna è abituato a raggiungere le mete a piedi”

“Credo quindi che per questa estate dovremmo rendere più o meno operativo tutto”, conclude il sindaco Pepino.