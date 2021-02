Confesercenti Cuneo punta su eVISO per accendere il risparmio energetico dei propri associati

“In un periodo di difficoltà come quello che stiamo vivendo, Confesercenti Cuneo offre un nuovo servizio ai propri associati, che punta al risparmio dell’energia elettrica, una voce che pesa sempre molto sulla gestione di una azienda, al di là della dimensione”.

Così il direttore generale di Confesercenti Cuneo, Nadia dal Bono, commenta la nuova opportunità offerta dall’associazione di categoria, grazie ad una collaborazione con l’azienda eVISO.

“Questa alleanza - prosegue il direttore dal Bono - permetterà ai gestori di attività e negozi di approcciare il complicato mondo energetico con una maggiore consapevolezza e, nella maggior parte dei casi, di risparmiare ottimizzando i consumi grazie all’uso intelligente della tecnologia”.

Una collaborazione nata in modo spontaneo, grazie alla fiducia che molti associati a Confesercenti Cuneo avevano già confermato ad eVISO.

“Molti nostri associati ci avevano parlato bene dei servizi eVISO e abbiamo approfondito: ho conosciuto un’azienda nata in provincia di Cuneo che svolge un servizio a supporto delle imprese, utilizzando la tecnologia e la competenza per aiutare a risparmiare. Una modalità in linea con i nostri valori, che ci ha spinto a scegliere eVISO anche per la fornitura dei nostri uffici”.

Per tutti gli associati con le caratteristiche idonee, sarà possibile accedere gratuitamente al monitoraggio con i sensori, e ricevere periodicamente la visita di un ingegnere.

“eVISO - precisa il direttore Confesercenti - garantirà lo stesso servizio per tutti i nostri clienti che lo richiederanno, anche nelle zone in cui apriremo in futuro altre sedi dell’associazione, a partire da Mondovì”.

Spiega l’ing. Matteo Paseri, che assiste i clienti eVISO del capoluogo e delle vallate limitrofe: “Saper leggere e interpretare una bolletta è il primo passo per trasformare un costo in una risorsa da gestire al meglio. In questi anni abbiamo fornito supporto costante ai nostri clienti, imprenditori di qualunque settore - dalla ristorazione ai bar, dalle imprese agroalimentari ai negozi - aiutandoli a ottimizzare i loro consumi energetici per risparmiare sui costi”.

Tutto questo grazie alla tecnologia basata sui sensori di monitoraggio, all’analisi dei report di consumo e all’ottimizzazione delle tariffe in base alle fasce orarie, che permettono di trovare le soluzioni migliori per le attività che utilizzano energia quotidianamente.