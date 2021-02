Cos'è un "Polo Logistico"? Mondovì in Azione propone un incontro di approfondimento

Nel monregalese si fa sempre più importante il tema della realizzazione del polo logistico nell'area ex Cobra.

Per approfondire dal punto di vista tecnico, le peculiarità caratterizzanti un Polo Logistico e le sue funzionalità, soffermandosi sul ruolo dell’ente Regione nella pianificazione della logistica in Piemonte, il coordinamento monregalese di Azione, organizza un incontro online, durante il quale Alberto Ribezzo interloquirà con il dott. Ezio Elia, responsabile del Settore Pianificazione e Programmazione - Trasporti ed Infrastrutture della Regione Piemonte.

L'iniziativa si terrà nella giornata di oggi, venerdì 19 febbraio, alle 18.30, in diretta sulla pagina Facebook di Mondovì in Azione.

"La nostra volontà con questo primo incontro è di approfondire il tema di una infrastruttura importante come il Polo logistico e capire insieme ai nostri concittadini cosa comporta per il territorio" - commenta Alberto Ribezzo - "Abbiamo scelto di iniziare con la Regione Piemonte così da avere un riscontro sulla situazione oggettivo e pragmatico".

L'iniziativa di questa sera è il primo dei momenti di approfondimento sul tema del Polo Logistico che il gruppo di Mondovì in Azione ha in programma, al fine di dare la possibilità ai cittadini Monregalesi, e non solo di informarsi compiutamente ed in maniera oggettiva sul futuro di questo tipo di infrastrutture.