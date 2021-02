Covid ad Alba: stabili i contagi, nessuna nuova vittima nelle ultime settimane

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 76 (erano 72 sette giorni fa), di cui 4 ricoverati. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 50. I guariti da inizio pandemia sono 735.



I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.



“Ad Alba, al momento, la situazione dei contagi è abbastanza stabile – afferma il sindaco Carlo Bo -. Da alcune settimane, in particolare, non sono più stati registrati decessi tra i residenti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ricordiamo che da questa settimana le persone con più di 80 anni possono segnalare la volontà di ricevere il vaccino al proprio medico di famiglia mentre il personale, docente e non docente, in servizio negli istituti scolastici può comunicare la propria adesione tramite il portale www.ilpiemontetivaccina.it”.