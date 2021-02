Cuneo, palestre, club sportivi e gestori di impianti sollevati dal TOSAP 2021? La richiesta di Laura Menardi

Azzerare il canone di occupazione del suolo pubblico (TOSAP) per l'anno 2021 alle palestre, alle attività dei club sportivi e ai gestori degli impianti sportivi della città di Cuneo: è questa la proposta che la consigliera comunale Laura Menardi (Grande Cuneo) ha consegnato a un ordine del giorno firmato.

Queste attività - ricorda Menardi nel documento - sono state chiuse con il DPCM del 25 ottobre scorso ma con l'avvicinarsi della bella stagione potrebbero cominciare a offrire soluzioni all'aperto e, in generale, raggiungere standard di protezione sanitaria più alti. Meritano quindi, secondo la consigliera, un trattamento di favore nel caso vogliano prepararsi in questo senso a una possibile - e apparentemente, comunque, non vicina - riapertura: la cancellazione del TOSAP per il 2021 per le palestre che realizzeranno attività all'aperto è già stata decisa, per esempio, nel Comune di Genova. Perché non realizzarla anche a Cuneo, città che a luglio e ottobre non ha mai inserito queste attività nelle deliberazioni riguardanti il TOSAP?

Ma anche l'amministrazione accettasse la proposta di Menardi, il TOSAP "rischia" comunque - anzi, se non fosse per la proroga chiesta da ANCI IFEL lo sarebbe già - di diventare parte della "local tax" introdotta nell'ultima legge di bilancio. In quel caso, si domanda la consigliera, perché non trasformare l'esenzione in un contributo a fondo perduto rivolto alle palestre e ai club sportivi?