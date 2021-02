I Lions Club della Zona C donano gruppo elettrogeno al comune di Garessio (FOTO)

Il comune di Garessio ha ricevuto un dono molto speciale da parte dei Lions Club della Zona C della 1a circoscrizione del Distretto 108 Ia3 (Borgo San Dalmazzo Besimaudo, Busca e Valli, Carrù-Dogliani, Cuneo, Mondovì e Monregalese, Fossano e Provincia Granda, Saluzzo Savigliano, Scarnafigi Piana del Varaita): un gruppo elettrogeno di 100 KVA.

La consegna è avvenuta nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 febbraio, in piazza Carrara, nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

"La donazione è stata resa possibile grazie al contributo di tutti i club" - ha spiegato il Presidente di Zona, Michele Girardo - "Gli eventi alluvionali dello scorso ottobre hanno devastato la val Tanaro come le valli Vermenagna e Gesso; in quest'ottica a Valdieri stiamo operando per il ripristino del giardino botanico sopra le di Valdieri con l'installazione di una passerella per i disabili. Ci stiamo mobilitando per aiutare il territorio e i suoi abitanti onorando il principio che da sempre contraddistingue il nostro gruppo "We serve". Cerchiamo di fare del nostro meglio con sensibilità, partecipazione e senso di responsabilità".

Un gesto di grande solidarietà molto apprezzato dal sindaco Ferruccio Fazio che, a nome di tutto il paese e dell'amministrazione ha commentato: "Non ho parole per esprimere il nostro ringraziamento. Questo gesto sostanziale dimostra in modo incontrovertibile che la motivazione per cui vi caratterizzate è più che meritata e corretta. In questi mesi abbiamo ricevuto tanto aiuto da parte della Regione Piemonte, della Provincia e anche dalle istituzioni private per far ripartire al meglio il paese. Dalle Fondazioni CRC e CRT abbiamo ricevuto in dono rispettivamente un autocarro e un pick-up che ci hanno consentito di rinforzare i mezzi a nostra disposizione, ora con il gruppo elettrogeno Garessio ha una strumentazione importante e adeguata per affrontare future situazioni di emergenza".

Nel frattempo, come ricordato dal primo cittadino, si continua a lavorare per la messa in sicurezza del paese.