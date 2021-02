Il baseball regionale è targato Fossano: due giovani giocatori convocati al raduno nazionale under 18

Il Baseball Fossano continua a stupire. Dopo il 2° posto in classifica la scorsa stagione, nel secondo anno in serie B, adesso anche i giovani talenti iniziano a farsi notare.



Convocati per il raduno nazionale under 18 Luca Franceschini e Leonardo Rostagno. Incontro che precede una fase di selezione per formare la squadra italiana che andrà al Campionato Europeo Under 18 di baseball, che si terrà nelle Marche a Montegranaro e a Macerata. Dal 13 al 18 luglio infatti, sul Diamante Verde, si scontreranno 10 Nazioni del Vecchio Continente: Italia, Austria, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Lituania, Olanda, Repubblica Ceca e Spagna.



Un grande risultato per la società di Miranda Scotto, soprattutto perché arriva per due giocatori cresciuti nel settore giovanile. Ottimo traguardo se si osserva che, su 3 convocati piemontesi, 2 arrivano da Fossano.



Questa sera inoltre si terranno le elezioni del Comitato Regionale Baseball dove vi è candidata alla presidenza anche la vice-presidente del Baseball Fossano Sabrina Olivero.