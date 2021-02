L’amministrazione comunale di Sant’Albano varerà un percorso fitness a 15 tappe

Verrà realizzata entro la fine del 2021 il nuovo percorso fitness all’aperto di Sant’Albano, un progetto promosso dall’Amministrazione comunale per la riqualifica dell’area di via Monsignor Benedetto Ravina.

Il nuovo percorso, che si sviluppa su un’area verde di 1200 metri quadri, avrà 15 tappe ognuna con il proprio cartello istruzioni di carattere generale. 7 stazioni saranno dedicate all’esercizio a “corpo libero”, le rimanenti invece dovranno essere eseguite con l’ausilio di attrezzature in legno e acciaio disponibili lungo il tracciato.



Vi saranno inoltre 3 panchine, una fontana e cestini per un costo totale di realizzazione pari a 25mila euro. Il 50% dell’importo verrà finanziato con i fondi del comune mentre, la restante parte, si è in attesa di sapere se verrà coperta dal bando Sport e Salute Anci. Dal Comune comunque rassicurano che, in qualsiasi caso, l’iniziativa verrà realizzata.



“Il progetto è pronto da un anno - comunica il sindaco Giorgio Bozzano - lo abbiamo pensato soprattutto per i nostri giovani che praticano esercizi all’aperto e per fornirgli più alternative. A Sant’Albano abbiamo l’area con il campo da calcio e da Beach volley, mancava un’area attrezzata per l’attività all’aria aperta. Come Amministrazione abbiamo pensato di recuperare l’area verde dietro le medie, di proprietà comunale, che era inutilizzata, per realizzare questo percorso fitness".