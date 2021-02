Linea Saluzzo-Savigliano, Martinetti (M5S): "Cirio smentisce Gabusi, vogliamo chiarezza e impegni concreti"

Ci aspettiamo che il Presidente Cirio parli con l'assessore ai Trasporti Gabusi per avviare finalmente un dialogo concreto mirato alla riapertura delle linee sospese ed all'archiviazione, definitiva, di progetti folli come lo smantellamento delle ferrovie per realizzare piste ciclabili. Treno e bici sono mezzi puliti complementari, non certo in competizione tra loro come vorrebbe qualcuno in Giunta regionale.