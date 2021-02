Racconigi: 17 gli ospiti positivi a Villa Annarita, 59 in tutto i cittadini contagiati

Sono 59 i casi aggiornati dei cittadini positivi a Racconigi. Numeri stabili da qualche settimana stando a quanto riferisce il sindaco Valerio Oderda: “L’invito indubbiamente è di proseguire sulla strada della prudenza, ma occorre precisare che molti dei casi sono dovuti ai contagi circoscritti alla comunità di Villa Annarita”.

La struttura che ospita persone disabili infatti conferma che tra i propri ospiti, 17 su 20 presenti in struttura sono risultati positivi al tampone di controllo: “Stanno bene e sono in via di guarigione - rassicurano dalla comunità di Villa Annarita - Purtroppo, due degli ospiti sono deceduti recentemente, mentre uno è ancora ricoverato in ospedale”.