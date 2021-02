Rifreddo: al via le adesioni alla DE.CO per le aziende locali

Dopo l’approvazione in Consiglio comunale del Regolamento “De.Co.” e la nomina della commissione con apposito decreto sindacale, l’iter per la certificazione dei prodotti “De.Co.” rifreddesi ha subito un rallentamento a causa dall’emergenza sanitaria. Ora, anche grazie al fatto che Rifreddo è "Covid free", l'attività della Commissione è ripresa e finalmente si è arrivati alla serata di presentazione del regolamento. Un incontro che si terrà lunedì 22 febbraio alle ore 20.30 presso il centro incontri “San Rocco”.

Più in dettaglio nello stesso, come anticipato più in alto, si provvederà alla presentazione della commissione e del regolamento comunale per la certificazione dei prodotti locali, ma ci sarà anche spazio per temi più concreti come: le modalità di presentazione delle domande e il disciplinare di produzione.