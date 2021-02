Bra, donna denunciata per oltraggio e porto di strumenti atti a offendere

Una pregiudicata trentenne residente in città è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti dal Comando della Polizia Locale di Bra per oltraggio a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.



La donna ieri pomeriggio si trovava a piedi per la città in evidente stato di ubriachezza e alterazione: visto il suo andamento barcollante, alcuni passati hanno avvisato la centrale operativa della Polizia Locale di Bra.



Sul posto sono sopraggiunte due pattuglie di pronto intervento e l'ambulanza del soccorso sanitario. Alla vista degli agenti in uniforme, la donna ha però iniziato a oltraggiare gli stessi; dalla perquisizione personale compiuta dal personale femminile del Comando le è stato rinvenuto addosso un coltello a serramanico con lama di 10 centimetri: l'arma è stata sequestrata.