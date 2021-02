Incidente a Madonna dell'Olmo, in via Torino, poco dopo il concessionario Idea Usato in direzione di Cuneo. Una Hyundai è finita contro un furgoncino parcheggiato sul ciglio della strada, restando incastrata.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e un'ambulanza base della Misericordia di Cuneo. Il traffico in zona è rallentato.