Barò Cosmetics cambia sede e cerca nuovo personale

Barò Cosmetics è un'azienda italiana nata dalla brillante intuizione dei fratelli Toppino e del socio Luca Barone, di fare vinoterapia attraverso una linea cosmetica naturale e innovativa grazie all’aiuto e l’esperienza della dott.ssa Giovanna Menegati.

Stiamo parlando di una realtà piemontese che ha investito nell'online e nell'e-commerce, con un trend positivo e che continua ad assumere personale in controtendenza rispetto al resto del mercato. Abbiamo incontrato Simone Toppino per saperne di più sui progetti e sugli obiettivi futuri.

Ci parli di questa innovativa linea di produzione

“La nostra azienda ha creato con il supporto della dott.ssa Giovanna Menegati una linea di prodotti con estratti di semi d'uva biologica coltivata a Barolo, attenendosi alle migliori pratiche di produzione del settore cosmetico. I nostri cosmetici sono tutti a base di un efficace fitoestratto ricavato da un'alta concentrazione di polifenoli contenuti nei semi d'uva coltivata biologicamente a Barolo. Si tratta di un elemento chiave, tra i più potenti antiossidanti presenti in natura ed antiage, è utile per riequilibrare i naturali processi epidermici. I procedimenti della nostra produzione sono conformi alle migliori pratiche del settore cosmetico (GMP). I nostri prodotti sono garantiti dalla certificazione Challenge Test, con controlli analitici effettuati da laboratori specializzati. Sono certificati da Bio Basic Europe e dal centro di Cosmetologia dell'Università di Ferrara”.

Un nuova sede di 600 mq, un fatturato in continua crescita e ricerca di personale

“In un periodo come quello in cui stiamo vivendo si parla continuamente di aziende al collasso per il coronavirus, che chiudono, falliscono, chiedono la cassa integrazione o altri aiuti allo Stato. In controtendenza la nostra azienda ha invece investito in una nuova sede di ben 600 metri quadrati ed è pronta ad assumere. Nel 2020 abbiamo aumentato l'organico assumendo una ventina di giovani e abbiamo realizzato un fatturato di 13 milioni di euro. Quest'anno abbiamo l'obiettivo di superare i 20 milioni e di assumere nuovo personale. Siamo alla ricerca di giovani volenterosi che abbiano delle qualifiche ben precise: programmatori informatici, web designer e copywriter. L'anno scorso abbiamo attuato ben 350 mila spedizioni sul territorio italiano e contiamo quest'anno di coprire almeno due paesi europei: Germania e Spagna. Auspichiamo pertanto di poter selezionare quanto prima nuovo personale qualificato”.

Barò Cosmetics si è trasferita a Guarene in Corso Asti 39/A

