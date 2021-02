"Educazione finanziaria, priorità gloibale": il messaggio di Beppe Ghisolfi al convegno UE delle Casse di Risparmio

L'educazione finanziaria si conferma priorità globale all'interno della strategia di programmazione che, nei rapporti con le Istituzioni comunitarie di Bruxelles e di Strasburgo e nelle attività delle Banche associate, caratterizza l'agire del Gruppo europeo delle Casse di Risparmio con sede nella capitale della UE. Il concetto è stato riaffermato nel corso del seminario, svolto in modalità remota su iniziativa dello stesso Gruppo, e grazie al quale si sono create le opportune sinergie con i rappresentanti del Parlamento e della Commissione che governano la politica economica del Vecchio Continente.

I lavori sono stati introdotti dal saluto di Peter Simon, nuovo Direttore Generale del Gruppo europeo nonché dell'Istituto mondiale, le due fondamentali Associazioni federative delle Casse di Risparmio, che su base planetaria raggruppano in totale 109 realtà di categoria - in Italia l'ACRI presieduta dal Professor Francesco Profumo - distribuite in 92 Paesi, per un totale di 7000 Istituti di credito al dettaglio, 209.000 filiali e 2 milioni e mezzo di addetti.

L'Istituto mondiale, inoltre, è interlocutore del G20 - il coordinamento dei 20 Paesi più industrializzati del Mondo la cui Presidenza di turno è attualmente in capo all'Italia con il Governo del nuovo Primo Ministro Professor Mario Draghi - nella proposizione di politiche economiche volte alla crescita sostenibile ed equamente distribuita della produzione industriale, del reddito per investimenti e consumi e dell'occupazione.

Al saluto del Dottor Simon è seguito il messaggio augurale del Professor Beppe Ghisolfi, attuale Presidente della Commissione Affari Esteri della stessa ACRI, il quale dal 2018 ricopre l'incarico di Vice del Gruppo europeo, del quale è anche Tesoriere, e di Consigliere dell'Istituto mondiale. Il Banchiere italiano, rappresentante del nostro Paese nelle due Istituzioni associative federative le quali - soltanto con riferimento al Continente Europeo - esprimono cifre indicative di un'economia reale radicata e distribuita omogeneamente: 164 milioni di Cittadini consumatori raggiunti dai servizi bancari e finanziari, circa 6 trilioni di grandezza patrimoniale, un trilione (cioè un miliardo di miliardi) di prestiti in corso a favore del settore imprenditoriale e delle piccole e medie aziende in particolare, e 1300 miliardi (per intenderci, l'equivalente della metà del Prodotto interno lordo di una Nazione come l'Italia) di erogazioni annuali per finalità sociali e filantropiche attuate in coerenza con la vocazione solidale all'origine delle Casse di risparmio, vocazione dal 1990 affidata in Italia al settore delle Fondazioni di origine bancaria ex legge Amato a cui lo stesso Ghisolfi ha dedicato, nel 2020, il quarto dei propri 5 best sellers.

Sono seguiti gli interventi di merito, demandati ai relatori in rappresentanza delle rispettive Istituzioni continentali e globali: la Parlamentare europea Isabel Benjumea, Georg Huber - capo delegazione del Gruppo tedesco delle Casse di risparmio -, Monica Malo - responsabile della Comunicazione del Gruppo spagnolo -, Flore Hanne Messy - capo di Divisione e segretaria esecutiva per l'educazione finanziaria presso l'OCSE -, Tatiana Panova - capo dell'Unità per il mercato dei capitali presso la Commissione europea -, Patrice Cros e Marie Veronique Bryon, massime referenti per i progetti di educazione finanziaria sotto gli aspetti sociologici, didattici e psicologici.