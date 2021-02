La biologa Carlotta Viganó ti accoglie nel suo studio per una consulenza nutrizionale

La biologa nutrizionista Carlotta Viganò, laureata in scienze motorie e scienze della nutrizione umana, ha come compito principale quello di educare a un’alimentazione sana i propri clienti e prescrivere loro una precisa dieta alimentare fondamentale per il benessere della persona.



La biologa nutrizionista Carlotta Viganò, laureata in scienze motorie e scienze della nutrizione umana ed iscritta all’albo, ha come compito principale quello di educare a un’alimentazione sana i propri clienti.



Il servizio viene offerto a Cuneo (via Bisalta 29 - frazione Borgo San Giuseppe), in un ambiente accogliente, raccolto e lontano dalla confusione. Le persone vengono accompagnate passo a passo verso il proprio percorso di miglioramento fisico o estetico, funzionale, prestazionale, rivolto all’agonismo o per correggere alcuni stili di vita poco salutari.



Nella prima visita, la biologa nutrizionista Carlotta Viganò effettuerà i seguenti controlli:



· una anamnesi iniziale individuale personale, valutazione eventuali terapie farmacologiche già in corso e/o da iniziare



· una anamnesi patologica famigliare



· una misurazione del peso, altezza, circonferenze e plicometria



· una analisi tramite BIA (bioimpedenziometria).



Quest’ultimo esame è particolarmente efficace ed è fondamentale per calcolare con la massima precisione la percentuale di massa muscolare, di massa grassa, di acqua, di qualità del muscolo (sarcopenia), di qualità delle ossa (osteopenia), del grado di idratazione generale e ritenzione idrica, del metabolismo basale, dell’età metabolica del soggetto, un’analisi segmentale (ideale per atleti) e … molti altri controlli.



Sulla base di questi dati rilevati con precisione, la dottoressa andrà a stilare un piano alimentare adeguato alle caratteristiche e agli obbiettivi della persona.



E’ importante sapere che senza l’esame bioimpedenziometrico, stilare un piano alimentare diventa più complesso e si rischia di procedere per tentativi. Risulta pertanto fondamentale assicurarsi che il consulente nutrizionista sia sempre in possesso dell’adeguata strumentazione per effettuare questo tipo di esame.



La dottoressa Carlotta Viganò oltre al servizio di nutrizionista, propone anche un allenamento nel proprio studio di fitness one to one, lontano da occhi indiscreti o dalla confusione tipica della palestra; in questo percorso esclusivo la persona non è abbandonata a sé stessa ma è seguita e monitorata con costanza sia nell’allenamento e sia nei progressi fisici, con anamnesi, valutazione della composizione corporea iniziale e progressiva nel tempo ai quali si aggiungono le indispensabili consulenze alimentari che lei può fornire.



Ricordiamoci che è fondamentale affidarsi ad un consulente nutrizionista laureato ed iscritto all’albo per farsi prescrivere una precisa dieta alimentare fondamentale per il benessere della persona.



Carlotta Viganò offre un percorso personalizzato e che porti a risultati concreti difficili da raggiungere se gestiti da soli.



Lo studio di Carlotta Viganò, Personal trainer, si trova a Cuneo, in via Bisalta 29 (frazione Borgo San Giuseppe).



Per maggiori informazioni chiamare il 339-1336964 oppure scrivere una e-mail a carlotta.viganostudio@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/carlotta.vigano



Instagram https://www.instagram.com/nutrizionista_carlotta_pt/