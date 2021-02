Vacanze sulla neve in era Covid: c'è l'ok per le ciaspolate

In questo momento di pandemia da Covid sono poche le attività di svago concesse, al fine di contenere il diffondersi del virus. Tra queste, l'attività motoria all'aperto e, per chi viva in montagna, anche le ciaspolate.

Si tratta di vere e proprie escursioni sulla neve fresca, ma anche su quella parzialmente ghiacciata ed è una forma di trekking molto apprezzata sia da chi risieda in luoghi montani, sia da chi desideri scoprire nuovi territori.

Ovviamente, come suggerisce il termine, per avanzare lungo i sentieri in tutta tranquillità occorre indossare le classiche ciaspole, note anche come racchette da neve. Sarà importante, quindi, effettuare una scelta ben ponderata al momento dell’acquisto, orientandosi su modelli robusti e al tempo stesso versatili, guardando tra le soluzioni con il miglior rapporto qualità-prezzo ( per le offerte sulle ciaspole clicca qui ).

Come sono fatte le ciaspole

Innanzitutto occorre precisare che il termine "ciaspola" deriva dal ladino ed è stato coniato dai trentini della suggestiva Val di Non. La celeberrima "ciaspolada", non a caso, è una gara che si snoda su 8 chilometri di sentieri innevati e rimane una tradizione importante di quei luoghi fin dai primissimi anni 70 dello scorso secolo.

In realtà, le racchette da neve esistono almeno dall'età della pietra e i primi ritrovamenti di un supporto per poter continuare a camminare, cacciare e vivere in presenza di neve, sono avvenuti persino in Norvegia. La necessità primaria, infatti era quella di poter incedere senza affondare nella neve e, probabilmente, è proprio da questi primi rudimentali supporti che si sono poi evolute le ciaspole come le conosciamo oggi e persino gli scii.

Attualmente, dal legno e le pelli conciate, si è passati a materiali più contemporanei e tecnologici, quali alluminio e polimeri di vario genere: si agganciano agli scarponi da sci e hanno punte metalliche sotto alla suola (ramponi) per fare presa in maniera eccellente su ogni tipo di neve, dalla più farinosa alla maggiormente compatta.

Le ciaspole migliori

Le ciaspole possono essere di dimensioni differenti: sulla neve fresca sarà consigliabile attenersi a una superficie maggiore per non affondare, mentre su quella compatta o su pendii particolarmente accentuati in salita o in discesa, meglio optare per modelli più piccoli.

Va anche tenuto conto del peso e della stazza della persona che le indossa, incluso l'eventuale carico sulle spalle (ad esempio uno zaino): a un peso maggiore corrisponderanno racchette da neve più grandi e viceversa.

Il tipo di attacco può variare a seconda dei modelli e, se quello esclusivamente anteriore risulta più agevole grazie alla rotazione continua della punta in camminata, quello integrale conferisce una postura più naturale anche in presenza di ostacoli che si sia costretti a superare, anche se è più facile "caricare" neve sul retro delle ciaspole stesse.

Come già accennato, i materiali come l'alluminio sono tra i più utilizzati nella realizzazione di questi supporti, in quanto hanno caratteristiche di elasticità e resistenza note. Le rifiniture interne possono avere rinforzi in nylon e in PVC, ma vi sono anche materiali plastici come l'ABS che si estendono anche per tutta la superficie esterna a tenere più stabile il piede, pur conferendo una certa rigidità che però risulta praticamente indispensabile sulla neve compatta.

Un'ottima alternativa è l'etilene vinil acetato, una schiuma conosciuta con l'acronimo di EVA: qui non sono presenti ramponi o supporti rumorosi, ma le scanalature sul fondo permettono comunque buone performances sui vari tipi di terreno.

I ramponi, più in generale, possono essere presenti anche solo in una parte specifica delle ciaspole: anteriori saranno dedicati alle salite, mentre collocati posteriormente supporteranno una discesa ripida.

Gli alza-tacco, invece, creano una sorta di plateau grazie al quale il piede è in posizione più comoda e induce a posture più naturali che non affaticano le gambe o la schiena.