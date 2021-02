Savigliano entra... "in Azione": coordinatori Simone Mina e Corrado Turco

"Ringraziamo il coordinamento provinciale di Azione per la fiducia riposta nelle nostre persone - affermano Mina e Turco - . Abbiamo deciso di metterci in gioco in nome e per conto degli ideali europeisti, liberali, popolari e riformisti a cui facciamo riferimento e che abbiamo trovato in Azione. ll nome infatti non è scelto a caso, le radici culturali e politiche di Azione prendono come riferimento il Liberalismo sociale e il Popolarismo di Sturzo. Gli obiettivi che Azione si prefigge sono di rinforzare le funzioni fondamentali dello Stato: Salute, Scuola, Sicurezza; funzioni determinanti anche a livello locale e a cui dedicheremo il nostro impegno al fine di migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini. Siamo molto contenti della risposta dei saviglianesi al nostro appello per una politica che torni a essere seria, che si defili dallo scontro inconcludente tra le varie tifoserie e degli slogan privi di contenuti; amministratori locali con una grande esperienza alle spalle, giovani e esponenti della società civile si stanno avvicinando al nostro movimento. Purtroppo l’attuale pandemia ci impedisce di promuovere le nostre idee tra la gente, ma sicuramente non ci ferma per quello che riguarda la raccolta delle istanze che emergono nella nostra città: "Savigliano in Azione" infatti funzionerà come un vero e proprio laboratorio di idee costruttive per il bene della nostra amata città e come riferimento al territorio circostante".