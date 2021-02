A Dogliani, concluso il richiamo vaccinale sugli ospiti del Sacra Famiglia

Si sono concluse questa mattina le operazioni di richiamo vaccinale anti-Covid nella RSA “Sacra Famiglia” di Dogliani, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti” e tuttora Covid free. Medici e infermieri della ASL Cuneo 1 hanno infatti somministrato la seconda dose dell’antidoto ai 24 ospiti della struttura mentre gli operatori si sono prenotati in queste settimane presso la ASL stessa.

«Siamo davvero molto soddisfatti per l’avvenuta conclusione dell’intero iter vaccinale» dichiara la direttrice Marinella Racca. «L’incubo Covid si sta finalmente allontanando e termina nella maniera migliore un periodo di lavoro particolarmente stressante e faticoso per tutti i nostri operatori, che non finiremo mai di ringraziare per la dedizione e professionalità dimostrate. Il nostro intento è quello di poter consentire quanto prima nuovi incontri tra i nostri ospiti e i loro familiari, beninteso nel rigoroso rispetto delle misure precauzionali disposte dalla Regione. Siamo infine particolarmente felici per le nuove domande d’ingresso che proprio in queste ore stiamo registrando nella nostra struttura Covid free: è l’inizio di una nuova stagione, da vivere con ritrovato entusiasmo».