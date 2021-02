“Octavia vuol essere un’Ottava Sorella di questa Provincia Granda”

La visita istituzionale del presidente della Regione, Alberto Cirio, nel Saluzzese è stata anche l’occasione per incontrare Octavia, l’Associazione nata nel marzo 2016 e che ad oggi raggruppa 17 Comuni: Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Lagnasco, Manta, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco.

Gli Amministratori della pianura hanno atteso il presidente nel complesso dell’Abbazia di Staffarda, sul quale Cirio ha annunciato un’operazione di rilancio con cospicui finanziamenti.

Qui, c’è stato spazio – a margine delle riflessioni sull’Abbazia e sul suo complesso – per un saluto tra Riccardo Ghigo, sindaco di Scarnafigi e presidente di Octavia, e il governatore Cirio.

Cirio ha ricordato come l’Associazione, a partire dalla sua fondazione, abbia affrontato un crescendo sino ad arrivare agli odierni 17 Comuni aderenti.

“Altro che chiamarvi Octavia (in riferimento al numero otto: ndr) – ha detto – presidente, dovete cambiare nome, ora che siete in 17!”.

“Octavia sta a significare l’Ottava Sorella di questa Provincia – ha ribattuto Ghigo –. Perché qui nel Cuneese abbiamo sempre sentito parlare delle Sette Sorelle, come se noi non contassimo niente. Ecco da cosa deriva Octavia: un gruppo di Comuni in grado di diventare l’Ottava Sorella.

E per questo dobbiamo ringraziarti (rivolto a Cirio: ndr), perché sin da subito hai intuito e riconosciuto il potenziale della nostra Associazione”.

“Mi piace chi crede in una propria identità – ha ancora detto Cirio – perché reputo che riconoscersi, avere un’identità sia un qualcosa di fondamentale”.