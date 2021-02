Auser Cuneo e Vallate: spazio gratuito per gli anziani che vivono soli

Il Punto d’Ascolto Auser di Cuneo offre uno spazio gratuito dedicato alle persone che vivono momenti di difficoltà, solitudine, lontananza dagli affetti.

Talvolta si può avere bisogno di confrontarsi con una voce esperta per parlare di sé, dei propri ricordi.

Per fronteggiare gli eventi avversi della vita, l’inattività data dal pensionamento, la solitudine conseguente all’allontanamento dai figli e dai propri cari.

Il sostegno psicologico può aiutare a condividere i propri pensieri e sentimenti, crea uno spazio privato nel quale la persona può sentirsi accolta, accettata, riconosciuta, sostenuta, soprattutto in questo delicato momento di emergenza causata dal Covid-19 in cui è venuto meno la quotidianità dell’incontro.

Dopo mesi d’isolamento domiciliare, molti hanno sviluppato ansie e paure.

Un supporto psicologico può essere utile per accompagnare la persona verso un nuovo investimento su di sé, per la propria salute, per restituire piacere nelle relazioni con le persone che si amano di più.

Per informazioni o appuntamento:

- telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

Sede Auser Cuneo 0171601092

Filo d’Argento 800995988 (Numero Verde)

- presso la sede Auser Via L. Negrelli 7/b Cuneo