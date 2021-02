Derby della Madonnina, si alza la tensione: l’intervista doppia Biasin-Suma

Nel momento in cui si pronuncia la parola derby, si fa riferimento a una partita estremamente sentita, in cui si sfidano due squadre che provengono dalla medesima città. Ebbene, quando si parla di derby in Italia, il primo pensiero è ovviamente al derby di Milano, con l’eterna sfida tra nerazzurri e rossoneri che ha animato le acque da tantissimi decenni a questa parte.

Domenica 21 febbraio alle ore 15 ci sarà il tanto atteso re-match tra le due compagni meneghine e, questa volta, c’è ancora qualcosa in più in palio rispetto al passaggio del turno in Coppa Italia. E non sarà una partita come le altre, come dimostra la varietà di quote su cui hanno dimostrato di voler puntare gli appassionati di scommesse calcio . Un pareggio che, in fondo non accontenta nessuna delle due compagini, oppure una vittoria per l’Inter, che vorrebbe dire cominciare una vera e propria fuga? O, ancora, una vittoria dei rossoneri, che rilancerebbe sempre di più le ambizioni in chiave scudetto del “Diavolo”?

Sul blog sportivo L’insider è stata pubblicata un’interessantissima e molto divertente intervista a due giornalisti che non hanno mai fatto mistero delle proprie simpatie a livello calcistico. Stiamo facendo riferimento, ovviamente, a due grandi esperti delle vicende di Inter e Milano, ovvero rispettivamente Fabrizio Biasin e Mauro Suma.

Un po' di pepe a una sfida scudetto?

Mauro Suma è uno che le ha mai mandate a dire, soprattutto quando c’è stato da proteggere il suo Milan. In questo caso, sull’annosa questione relativa alle Champions League e al Triplete dell’Inter, ha voluto mettere le cose ben in chiaro, sottolineando come nella bacheca dei rossoneri figurino ben sette Coppe dei Campioni, mentre in quella interista ce ne sono solamente tre.

Insomma, appare anche un po’ strano provare a comparare l’elenco dei trofei a livello continentale, con Suma che non perde l’occasione anche per ribadire come la società milanista sia in vantaggio in termini di trofei esposti in bacheca, in modo particolare a livello europeo. In effetti, sette Coppe dei Campioni vinte contro le sole tre dei nerazzurri la dicono lunga su chi abbia fatto meglio in Europa nel corso degli ultimi decenni.

Detto questo, bisogna sottolineare come il Triplete vissuto dai nerazzurri sia una vera e propria “goduria”, termine usato dallo stesso Biasin nel corso dell’intervista, che ha ben pochi eguali. In effetti, l’Inter è stata in grado di realizzare una tripletta di trofei che ben poche squadre sono riuscite a completare. Eppure, secondo Suma, anche il Milan si può fregiare di due triplete di importanza capitale, come quelli compiuti nel 1989/1990 e nel 1993/1994,

Come finisce il derby?

Eccoci a uno degli aspetti più toccati nel corso delle ultime ore dai tifosi di entrambe le compagini. Se i milanisti sono sicuri di poter ricevere da una vittoria contro l’Inter l’energia e la carica necessaria per arrivare fino in fondo in campionato.

Per quanto riguarda il pronostico di Mauro Suma, il giornalista di fede rossonera non si è voluto sbilanciare sulla vincente del derby, sottolineando però come il gioco del Milan sarà uno degli indiscussi protagonisti del match. Anzi, ha voluto mettere in evidenza come l’unica cosa certa è che “si giocherà domenica 21 febbraio alle ore 15”, chiarendo come dal derby ci si può attendere davvero di tutto.

Per Fabrizio Biasin, invece, sarebbe inconcepibile vedere una seconda sconfitta stagionale per la formazione nerazzurra e ha già individuato quello che potrebbe essere il man of the match, ovvero Christian Eriksen.