Mek&Phebe tattoo entra nel mondo Cuneo Volley

Il Cuneo Volley si colora in modo ‘indelebile’ con l’ingresso di Mek&Phebe tattoo nel mondo biancoblù. Sono moltissimi gli sportivi che hanno impresso sulla loro pelle il ricordo di una vittoria, un trofeo o semplicemente una stagione importante.

Il Club di pallavolo maschile cuneese e lo studio di C.so Santorre di Santarosa n.20 a Cuneo, condividono la professionalità nella progettazione e la passione per il proprio lavoro.

I titolari Mattia e Federica: «Mek&Phebe tattoo, presente da 16 anni nel panorama del tatuaggio piemontese, di cui ben 11 a Cuneo, è orgoglioso di entrare a far parte del mondo Cuneo Volley. Siamo pronti a fare il tifo per la squadra della nostra città e facciamo un grande in bocca al lupo ai nostri amici pallavolisti. Vi aspettiamo nel nostro studio».

Lo studio Mek&Phebe tattoo offre molti servizi di tatuaggio, piercing, trucco permanente e progettazione. Federica e Mattia, insieme al loro team giovane e frizzante, sono sempre pronti a rendere unici i propri clienti. In questi anni si sono contraddistinti per la loro professionalità e igiene, fondamentali in questo tipo di attività.