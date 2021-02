Volley maschile A2 - Cuneo nella tana dei "Lupi" Santa Croce, Bonola: "Vogliamo vincere ma sappiamo che dovremo dare il massimo"

Impegno esterno per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo nella settima di ritorno. Pistolesi e compagni fanno visita alla Kemas Lamipel Santa Croce, reduce dalla sconfitta nel recupero contro Reggio Emilia (1-3).

Si avvicina la fase decisiva della stagione in campionato e coppa e Cuneo ci arriva in buone condizioni psicofisiche.

Fondamentale il contributo di tutti gli elementi a disposizione di coach Serniotti, come Paolo Bonola, sempre tra i migliori quando viene chiamato in causa.

Il centrale classe '92 in vista dalla sfida sul campo dei "Lupi": "Vogliamo vincere per continuare la nostra marcia positiva. Una vittoria sarebbe anche importante per arrivare con maggiore fiducia alla partita di coppa di mercoledì prossimo. Santa Croce è una bella squadra. Hanno avuto qualche difficoltà a riprendersi dopo i problemi legati al Covid ma siamo consapevoli che dobbiamo dare il massimo per portare a casa un buon risultato. Noi siamo incappati in alcune partite negative a gennaio ma siamo stati bravi a riprenderci creando delle condizioni interessanti per giocarci la parte finale di stagione. Quanto fatto è in linea con le nostre aspettative. A livello personale sono contento perchè mi sto ritagliando sempre maggiore spazio. E' una stagione positiva e c 'è ancora tempo per fare ancora meglio, da parte mia e soprattutto della squadra. All'interno di un collettivo spingere per fare sempre di più è di stimolo per tutti."

Fischio d'inizio alle 18 di domenica 21 febbraio.